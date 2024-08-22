Тренер Челси намерен избавиться от защитника, который был куплен за 45 миллионов
Мареска продолжает менять состав.
Защитник Аксель Дисаси, вероятно, покинет расположение Челси.
Как сообщает The Guardian, 26-летний француз не входит в долгосрочные планы нового главного тренера команды Энцо Марески.
В ближайшие дни футболист может быть продан, им интересуется Ньюкасл.
Дисаси был куплен у Монако год назад за 45 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дисаси принял участие в 31 матче АПЛ, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что Челси отобрал номер и отстранил от тренировок с командой одну из своих звезд.
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