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Челси отобрал номер и отстранил от тренировок с командой одну из своих звезд

Рахим Стерлинг должен покинуть клуб.
Вчера, 21:48
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Игрок Челси Рахим Стерлинг уже даже не может появляться в расположении клуба, пишет The Times.

Напомним, чуть ранее клуб объявил, что седьмой номер достанется новичку команды Педру Нету. В первом матче он еще играл под девятнадцатым.

Семерка же принадлежала ранее Стерлингу, но от игрока было решено избавиться. Болельщикам же бесплатно обменяют футболки на новые.

При этом сам Стерлинг не приезжает на клубную базу и тренируется дома самостоятельно.

Клуб объяснил игроку, что тому нечего делать в расположении команды, пока идет процесс его продажи.

Ранее также Челси официально представил Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рахим Стерлинг

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