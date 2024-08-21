Челси отобрал номер и отстранил от тренировок с командой одну из своих звезд

Игрок Челси Рахим Стерлинг уже даже не может появляться в расположении клуба, пишет The Times.

Напомним, чуть ранее клуб объявил, что седьмой номер достанется новичку команды Педру Нету. В первом матче он еще играл под девятнадцатым.

Семерка же принадлежала ранее Стерлингу, но от игрока было решено избавиться. Болельщикам же бесплатно обменяют футболки на новые.

При этом сам Стерлинг не приезжает на клубную базу и тренируется дома самостоятельно.

Клуб объяснил игроку, что тому нечего делать в расположении команды, пока идет процесс его продажи.

Ранее также Челси официально представил Жоау Феликса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!