"Какой смысл сидеть на скамейке?": хавбек Ливерпуля объяснил, почему покинул клуб

Бывший хавбек Ливерпуля Фабиу Карвалью рассказал, почему решил уйти из клуба.

Напомним, что этим летом 21-летний португалец был продан в Брентфорд за 20+7 млн евро.

Карвалью признался, что просто устал сидеть на лавке запасных, где сложно кому-то что-то доказать.

"Я не собираюсь просто сидеть в запасе – какой в этом смысл? Я хочу играть в футбол и показывать миру, на что я способен и почему так усердно тренируюсь каждый день. Я не смогу добиться этого, сидя на скамейке.

Я многому научился, просто находясь в клубе, общаясь с великими игроками и получая опыт ежедневных тренировок с ними, и это вдохновляет меня на то, чтобы достичь такого же уровня", - цитирует игрока Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль близок к подписанию топ-голкипера.

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