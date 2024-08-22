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Ливерпуль устно согласовал трансфер нового голкипера

Георги Мамардашвили за шаг от повышения.
Сегодня, 14:11
Георги Мамардашвили / Getty Images
Георги Мамардашвили / Getty Images

Ливерпуль и Валенсия согласовали трансфер Георги Мамардашвили, пишет Эктор Гомес.

Журналист утверждает, что клубы достигли устного соглашения и уже в ближайшее время закрепят его документально.

Трансфер грузинского кипера обойдется мерсисайдцам в 30 млн евро плюс 4-5 млн в качестве легкодостижимых бонусов.

При этом Ливерпуль намерен оставить Георги в Испании в аренде еще минимум на один сезон. А уже в 2025 году клуб вновь будет решать, продлить аренду или забрать вратаря себе.

Ранее также в Челси объяснили продажу Конора Галахера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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