"Мы были вынуждены": тренер Челси объяснил продажу Галлахера
Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал уход Конора Галлахера.
Специалист рассказал, что клуб был вынужден продать англичанина.
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"Не только Челси вынужден так поступать, многие команды расстаются со своими воспитанниками. Это вызывает сожаление, ведь мы все к ним привязаны.
Однако сейчас правила несколько изменились, и клубам приходится продавать своих выпускников академий. Нам остается, по крайней мере, с пониманием относиться к такому положению дел", - приводит слова тренера BBC.
Отметим, что Галлахер покинул лондонский клуб, перейдя в Атлетико за 42 миллиона евро.
Забавно, что Челси приобрел Феликса у Атлетико за 52 млн евро.
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