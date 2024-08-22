"Мы были вынуждены": тренер Челси объяснил продажу Галлахера

Энцо Мареска не упомянул тот факт, что "синие" купили сразу игрока у Атлетико.

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал уход Конора Галлахера.

Специалист рассказал, что клуб был вынужден продать англичанина.

Читай также: Стерлинг определился со своим будущим после вероятного ухода из Челси

"Не только Челси вынужден так поступать, многие команды расстаются со своими воспитанниками. Это вызывает сожаление, ведь мы все к ним привязаны.

Однако сейчас правила несколько изменились, и клубам приходится продавать своих выпускников академий. Нам остается, по крайней мере, с пониманием относиться к такому положению дел", - приводит слова тренера BBC.

Отметим, что Галлахер покинул лондонский клуб, перейдя в Атлетико за 42 миллиона евро.

Забавно, что Челси приобрел Феликса у Атлетико за 52 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!