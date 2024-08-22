iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мы были вынуждены": тренер Челси объяснил продажу Галлахера

Энцо Мареска не упомянул тот факт, что "синие" купили сразу игрока у Атлетико.
Сегодня, 13:54
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал уход Конора Галлахера.

Специалист рассказал, что клуб был вынужден продать англичанина.

Читай также: Стерлинг определился со своим будущим после вероятного ухода из Челси

"Не только Челси вынужден так поступать, многие команды расстаются со своими воспитанниками. Это вызывает сожаление, ведь мы все к ним привязаны.

Однако сейчас правила несколько изменились, и клубам приходится продавать своих выпускников академий. Нам остается, по крайней мере, с пониманием относиться к такому положению дел", - приводит слова тренера BBC.

Отметим, что Галлахер покинул лондонский клуб, перейдя в Атлетико за 42 миллиона евро.

Забавно, что Челси приобрел Феликса у Атлетико за 52 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA
Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией
Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову
Зальцбург объявил о покупке игрока Ливерпуля Зальцбург объявил о покупке игрока Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:57
VBET Ukraine объявляет о генеральном партнерстве с Passion UA
Бокс14:52
Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией
Европа14:50
Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову
Европа14:24
Зальцбург объявил о покупке игрока Ливерпуля
Европа14:11
Ливерпуль устно согласовал трансфер нового голкипера
Европа13:54
"Мы были вынуждены": тренер Челси объяснил продажу Галлахера
Лига конференций13:35
Кривбасс - Бетис: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Лига Чемпионов13:30
Возлюбленная Ярмоленко показала, как сын украинца болел за Динамо в матче против Зальцбурга
Украина12:55
Трансферы УПЛ: ЛНЗ арендовал игрока Шахтера
Бокс12:40
"Твой сон превратился в кошмар": Де Ла Хойя оценил участие Хэйни в уличной драке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK