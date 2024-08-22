Стерлинг определился со своим будущим после вероятного ухода из Челси

Англичанин поставил крест на своем уходе в Саудовскую Аравию.

Вингер Челси Рахим Стерлинг близок к уходу из лондонского клуба.

Как сообщает Sky Sports, 29-летний футболист не намерен уезжать в Саудовскую Аравию.

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Стерлинг хочет остаться в Англии и снова выступать за национальную сборную своей страны.

В предыдущей сезоне Стерлинг провел 43 матча за Челси, в которых забил 10 голов и сделал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Челси отобрал номер и отстранил от тренировок с командой одну из своих звезд.

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