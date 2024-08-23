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Наполи договорился о трансфере нужного для Конте игрока

Ромелу Лукаку переберется в стан «партенопейцев».
Вчера, 22:41

Итальянский Наполи наконец-то осуществит трансфер необходимого игрока для их главного тренера Антонио Конте.

Как сообщает Фабрицио Романо, к «партенопейцам» присоединится Ромелу Лукаку. Сумма трансфера составляет 30+15 млн евро.

Бельгиец подпишет контракт с новой командой на три года. Финансовые условия соглашения остаются неизвестными.

В прошлом сезоне форвард выступал за Рому, проведя во всех турнирах 47 матчей, забив 21 гол и отдав 6 ассистов.

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