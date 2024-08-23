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Дженоа может арендовать конкурента Малиновскому

Фабио Миретти перебрался к «грифонам».
Вчера, 23:18
Фабио Миретти / Getty Images
Фабио Миретти / Getty Images

Итальянская Дженоа собирается усилить линию полузащиты.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «грифоны» подпишут Фабио Миретти. Речь идет об аренде без права выкупа.

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Миретти принадлежит Ювентусу. В прошлом сезоне за «зебр» футболист провел 28 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста во всех турнирах.

Фабио выступает на позиции центрального полузащитника, который более нацелен на атаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус дженоа Фабио Миретти

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