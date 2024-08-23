Дженоа может арендовать конкурента Малиновскому
Фабио Миретти перебрался к «грифонам».
Итальянская Дженоа собирается усилить линию полузащиты.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, «грифоны» подпишут Фабио Миретти. Речь идет об аренде без права выкупа.
Читай также: Дженоа Малиновского арендовала воспитанника Интера на проблемную позицию
Миретти принадлежит Ювентусу. В прошлом сезоне за «зебр» футболист провел 28 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста во всех турнирах.
Фабио выступает на позиции центрального полузащитника, который более нацелен на атаку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!