Дженоа может арендовать конкурента Малиновскому

Итальянская Дженоа собирается усилить линию полузащиты.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «грифоны» подпишут Фабио Миретти. Речь идет об аренде без права выкупа.

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Миретти принадлежит Ювентусу. В прошлом сезоне за «зебр» футболист провел 28 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста во всех турнирах.

Фабио выступает на позиции центрального полузащитника, который более нацелен на атаку.

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