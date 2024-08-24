Хавбек Арсенала отправится в аренду в родной клуб
Фабиу Виейра проведет этот сезон в Порту.
Арсенал отдаст в аренду Фабиу Виейра, пишет Фабрицио Романо.
"Канониры" уже договорились об аренду с Порту, откуда игрок и был куплен за 35 млн евро в 2022 году.
Более того, Виейра является воспитанником португальского гранда, потому там не приедтся тратить время на адаптацию, он хорошо знаком с клубом.
Условия аренды довольно простые - Порту полностью покрывает зарплату игрока, а также в соглашение не включена опция выкупа.
Ранее также Ювентус арендовал сына известного экс-футболиста.
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