Хавбек Арсенала отправится в аренду в родной клуб

Арсенал отдаст в аренду Фабиу Виейра, пишет Фабрицио Романо.

"Канониры" уже договорились об аренду с Порту, откуда игрок и был куплен за 35 млн евро в 2022 году.

Более того, Виейра является воспитанником португальского гранда, потому там не приедтся тратить время на адаптацию, он хорошо знаком с клубом.

Условия аренды довольно простые - Порту полностью покрывает зарплату игрока, а также в соглашение не включена опция выкупа.

Ранее также Ювентус арендовал сына известного экс-футболиста.

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