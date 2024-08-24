Артета высказался о возможности усиления Арсенала в последние дни трансферного окна

Наставник Арсенала Микель Артета поделился мыслями о возможности проведения еще определенного количества трансферов в последние дни трансферного окна.

По словам специалиста, «канониры» должны подписать еще кого-то, потому что у них нет 23 полевых игроков, которые были бы всегда доступными.

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«Нам немного не хватает, если мы можем что-то сделать, мы это сделаем.

Нам нужна хорошая готовность от всех, у нас нет 23 полевых игроков, а обычно вы должны быть укомплектованы таким образом», - сказал Артета.

Отметим, что в это трансферное окно лондонцы подписали только Риккардо Калафьори и выкупили Давида Райю, который выступал за клуб еще с прошлого сезона, но на правах аренды.

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