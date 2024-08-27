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Футбол

Яремчук оценил свой первый гол за Олимпиакос

Украинец оставил послание для фанатов.
Сегодня, 12:20
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос

Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук высказался о своем первом голе, который забил в составе греческого клуба.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором поделился эмоциями от своего голевого действия.

"Важная победа перед нашими болельщиками. Доволен своим прогрессом за последние недели, работаю над тем, чтобы стать еще лучше. Спасибо Богу за его помощь".

 

Отметим, что первый гол Яремчука принес Олимпиакосу победу над Калитеей – 2:1.

Ранее тренер Олимпиакоса оценил первый гол Яремчука.

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