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Тренер Олимпиакоса оценил первый гол Яремчука

Хосе Луис Мендилибар рассказал, над чем украинец должен работать.
Сегодня, 10:42
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар поделился мнением по поводу первого забитого гола украинского нападающего Романа Яремчука.

По словам специалиста, украинец должен работать над своей физической формой.

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"Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков, или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый, кто сыграл в этом матче, должен совершенствоваться.

Например, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же самое касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет его психологии", - приводит слова тренера официальный сайт Олимпиакоса.

Отметим, что первый гол Яремчука принес Олимпиакосу победу над Калитеей – 2:1.

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