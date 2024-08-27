Тренер Олимпиакоса оценил первый гол Яремчука
Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар поделился мнением по поводу первого забитого гола украинского нападающего Романа Яремчука.
По словам специалиста, украинец должен работать над своей физической формой.
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"Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков, или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый, кто сыграл в этом матче, должен совершенствоваться.
Например, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же самое касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет его психологии", - приводит слова тренера официальный сайт Олимпиакоса.
Отметим, что первый гол Яремчука принес Олимпиакосу победу над Калитеей – 2:1.
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