Яремчук дебютировал за Олимпиакос - его команда победила

Украинец не повлиял на результат, поскольку, вышел лишь в конце.

В рамках чемпионата Греции Олимпиакос встретился с Волосом. Местный гранд победил со счетом 2:0.

За "бело-красных" в конце поединка вышел Роман Яремчук. Форвард дебютировал за действующих обладателей Лиги конференций, появившись на 81-ой минуте.

На счету украинца 1 не точный удар по воротам. После выхода Яремчука на поле голов не забивали.

Отметим, что Роман перешел в Олимпиакос на правах полноценного трансфера за 2 млн евро.

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