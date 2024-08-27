Одноклубник Забарного перешел в команду-новичок французской Лиги 1
Хамед Траоре пополнил стан Осера на правах аренды.
Английский Борнмут избавляется от футболистов, которые не входят в планы Андони Ираолы.
Как сообщает пресс-служба «вишен», ивуарийский полузащитник Хамед Траоре перебрался в Осер. Новичок Лиги 1 арендовал футболиста.
У французского клуба не будет опции выкупа хавбека.
Траоре перебрался в Борнмут зимой 2023 года из Сассуоло. За английский клуб 24-летний исполнитель провел 13 матчей, забив 1 гол.
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