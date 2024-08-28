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Ан-Наср Роналду нацелился на подписание футболиста немецкого топ-клуба

Мохамед Симакан может стать игроком саудовского клуба.
Сегодня, 12:45
Мохамед СИмакан / Getty Images
Мохамед СИмакан / Getty Images

Ан-Наср может усилиться французским защитником.

Как сообщает Фабрицио Романо, «желто-синие» нацелились на подписание Мохамеда Симакана с РБ Лейпциг. Между клубами стартовали переговоры.

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Симакан является лишь альтернативой Шкриньяру, о трансфере которого договорились с ПСЖ, но словак не дал пока согласие на переход в саудовскую команду.

Отметим, что детали потенциального трансфера 24-летнего француза в команду, за которую играет Криштиану Роналду пока неизвестны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг ан-наср

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