Ан-Наср Роналду нацелился на подписание футболиста немецкого топ-клуба
Мохамед Симакан может стать игроком саудовского клуба.
Ан-Наср может усилиться французским защитником.
Как сообщает Фабрицио Романо, «желто-синие» нацелились на подписание Мохамеда Симакана с РБ Лейпциг. Между клубами стартовали переговоры.
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Симакан является лишь альтернативой Шкриньяру, о трансфере которого договорились с ПСЖ, но словак не дал пока согласие на переход в саудовскую команду.
Отметим, что детали потенциального трансфера 24-летнего француза в команду, за которую играет Криштиану Роналду пока неизвестны.
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