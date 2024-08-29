Хуммельс в последний момент отказался от контракта с испанским клубом
Матс рискует остаться без клуба на текущий сезон.
Немецкий защитник Матс Хуммельс внезапно отклонил предложение Реал Сосьедада, пишет AS.
Напомним, после ухода из Боруссии 35-летний защитник искал, где продолжить карьеру, и в итоге согласовал однолетний контракт с испанским клубом.
Однако в последний момент Матс передумал, уведомив клуб о неких личных проблемах.
Предполагается, что из-за итого Хуммельс может пропустить весь этот футбольный сезон, и, вероятно, даже завершить карьеру.
Ранее также Жирона разгромила Осасуну.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!