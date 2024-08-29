Хуммельс в последний момент отказался от контракта с испанским клубом

Матс рискует остаться без клуба на текущий сезон.

Немецкий защитник Матс Хуммельс внезапно отклонил предложение Реал Сосьедада, пишет AS.

Напомним, после ухода из Боруссии 35-летний защитник искал, где продолжить карьеру, и в итоге согласовал однолетний контракт с испанским клубом.

Однако в последний момент Матс передумал, уведомив клуб о неких личных проблемах.

Предполагается, что из-за итого Хуммельс может пропустить весь этот футбольный сезон, и, вероятно, даже завершить карьеру.

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