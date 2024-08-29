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Жирона - Осасуна 4:0: обзор матча и результат игры 29.08.2024

Каталонский коллектив завоевал первую победу в чемпионате.
Сегодня, 22:02
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В четверг, 29 августа, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи состоялся матч третьего тура испанской Ла Лиги между Жироной и Осасуной.

В первом тайме Виктор Цыганков, вышедший в стартовом составе, записал на свой счет результативную передачу на Брайана Хиля.

Сразу после перерыва украинец к ассисту записал еще и гол, который удвоил преимущество команды Мичела. А спустя всего три минути Абель Руис отметился дебютным взятием ворот за Жирону.

Практически весь матч Осасуна не могла нанести хотя бы один удар по воротам Пауло Гассаниги. Зато Кристиан Стуани в конце встречи помог Донни ван де Беку стать автором голевой передачи. И только после этого гости удосужились нанести свой первый удар. Но было слишком поздно.

Жирона завоевала первую победу в сезоне, которая подняла команду Цыганкова на седьмое место таблицы. Осасуна же идет двенадцатой, имея только же очков (4), сколько и каталонцы.

Статистика матча Жирона - Осасуна третьего тура Ла Лиги

Жирона - Осасуна 4:0
Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Руис, 56, Стуани, 90.

Ожидаемые голы (xG): 2.42 - 0.07
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 10 - 1
Удары в створ: 5 - 0
Фолы: 10 - 9

Жирона: Гассанига - Франс, Лопес, Блинд, Гутьеррес - Цыганков (Порту, 81), Я. Эррера (Ромеу, 64), Мартин, Хиль (ван де Бек, 81) - Руис (Аспирилья, 74), Миовски (Стуани, 64).

Осасуна: С. Эррера - Видаль, Катена, Эррандо, Крус - Гомес, Торро (Мартинес, 84), Орос (Ибаньес, 59) - Монкайола (Рубен Гарсия, 58), Будимир (Рауль Гарсия, 58), Сарагоса (Бенито, 68).

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