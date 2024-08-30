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Арсенал подпишет одноклубника Забарного

Один из самых неожиданных переходов трансферного дедлайна.
Сегодня, 09:40
Норберто Нето / Getty Images
Норберто Нето / Getty Images

Сегодня, 30 августа, проходит трансферный дедлайн, в который клубы должны провернуть последние сделки этого окна, и Арсенал один из тех клубов, который не завершил свои трансферные дела.

Как сообщает авторитетный английский журналист Давид Орнштейн, «канониры» подпишут голкипера Борнмута Норберто Нето. Футболист перейдет в лондонский коллектив на правах сезонной аренды.

"Вишни" по такой же схеме недавно подписали Кепу Аррисабалагу, а коллектив Микеля Артета лишился Аарона Рамсдейла, который ушел в Саутгемптон за сумму в 17 млн евро.

Отметим, что почти все лето Арсенал вел голкипера Эспаньоля Жоана Гарсию, но судьба этого трансфера сейчас "висит на волоске".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал борнмут

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