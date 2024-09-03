Названа причина, почему Лунин не хочет оставаться в Реале

Украинец недоволен не только своим игровым временем.

Вратарь Реала Андрей Лунин, вероятно, покинет клуб в следующее летнее трансферное окно.

Как сообщает Real Madrid Confidencial, украинский футболист не хочет продлевать контракт со сливочными по двум причинам.

Реал не может гарантировать украинцу игровое время, а также Лунина не устроило финансовое предложение.

В прошлом сезоне Лунин провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее стало известно, когда Лунин может покинуть Реал.

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