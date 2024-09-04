Хуммельс подписал контракт с Ромой
Рома на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Матсом Хуммельсом.
Немецкий центрбек присоединился к "джаллоросси" на правах свободного агента. Условия личного контракта не сообщаются.
В новой команде 35-летний защитник будет выступать под привычным для себя 15-м номером.
🤝 Benvenuto alla Roma, Mats Hummels! 🇩🇪#ASRoma pic.twitter.com/ccIKI0ajTO— AS Roma (@OfficialASRoma) September 4, 2024
Практически всю свою карьеру Хуммельс провел в составе дортмундской Боруссии (508 матчей, 38 голов, 23 ассиста).
Вместе со "шмелями" он по два раза становился чемпионом Германии и победителем национального Кубка, еще трижды он выиграл Суперкубок Германии.
По завершению сезона-2023/24 истек срок действия его контракта с Боруссией и он получил статус свободного агента.
Напомним, что немногим ранее Рома также бесплатно подписала бывшего защитника Атлетико Марио Эрмосо.
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