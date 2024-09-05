Назван турнир, где будет играть Лунин за Реал

Вратарь Реала Андрей Лунин получит мало игровой практики в составе испанского клуба.

Как сообщает Defensa Central, главный тренер Реала Кало Анчелотти определил, что украинец будет получать свое время только в матчах Кубка Испании и в случае, если Куртуа травмируется.

Контракт Андрея с Реалом истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне украинец провел 31 матч на клубном уровне, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее стало известно, когда Лунин может покинуть Реал.

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