Звездный легионер Динамо времен Блохина объявил о завершении карьеры

Португальский полузащитник Мигель Велозу, в свое время выступавший в составе киевского Динамо, официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Футболист написал пост в своем Instagram, признавшись, чем планирует заниматься в будущем:

"После стольких лет на поле, после стольких сражений, эмоций и побед пришло время попрощаться с футболом. Это было нелегкое решение, но пора пролистать страницу и начать новую главу.

Когда я вспоминаю всю свою карьеру, я не могу не сказать, что это было поистине невероятное путешествие. Это были насыщенные и эмоциональные годы, которые я всегда буду носить с собой", - написал португалец.

Отметим, Велозу будет входить в тренерский штаб Филиппо Индзаги в Пизе. Именно клуб Серии B был последним в карьере Велозу как игрока.

Напомним, В составе киевлян португалец выступал в период с 2012-го по 2016 годы. За 127 матчей забил 14 голов и отдал 20 ассистов.

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