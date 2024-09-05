iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звездный легионер Динамо времен Блохина объявил о завершении карьеры

Мигель Велозу отныне будет тренером.
Сегодня, 10:38
Мигель Велозу / Getty Images
Мигель Велозу / Getty Images

Португальский полузащитник Мигель Велозу, в свое время выступавший в составе киевского Динамо, официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Читай также: Легионер Динамо ушел из клуба в аренду

Футболист написал пост в своем Instagram, признавшись, чем планирует заниматься в будущем:

"После стольких лет на поле, после стольких сражений, эмоций и побед пришло время попрощаться с футболом. Это было нелегкое решение, но пора пролистать страницу и начать новую главу.

Когда я вспоминаю всю свою карьеру, я не могу не сказать, что это было поистине невероятное путешествие. Это были насыщенные и эмоциональные годы, которые я всегда буду носить с собой", - написал португалец.

Отметим, Велозу будет входить в тренерский штаб Филиппо Индзаги в Пизе. Именно клуб Серии B был последним в карьере Велозу как игрока.

Напомним, В составе киевлян португалец выступал в период с 2012-го по 2016 годы. За 127 матчей забил 14 голов и отдал 20 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мигель велозу фк динамо киев

Статьи по теме

Полузащитник Динамо мог покинуть клуб летом – украинцем интересовался клуб из Испании Полузащитник Динамо мог покинуть клуб летом – украинцем интересовался клуб из Испании
Динамо объявило о переходе Герреро из Зари Динамо объявило о переходе Герреро из Зари
Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу
Кабаев поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины: Хочется закрепиться Кабаев поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины: Хочется закрепиться
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс12:50
"Сделает невозможное": Деревянченко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Лига наций12:27
Судаков - о матчах сборной в Лиге наций: Соскучился по Таловерову, Мудрику и Трубину
Киберспорт12:25
NaVi сыграют с Eternal Fire на ESL Pro League Season 20
Теннис12:10
Швентек нашла причины поражения от Пегулы на US Open
Олимпийские игры12:07
Помазан в третий раз стала чемпионкой Паралимпиады
Бокс11:58
Сиренко назвал лучший современный бой в супертяжелом весе
Теннис11:38
Пегула оценила победу над Швентек на US Open: Чувствовала, что справлюсь
Олимпийские виды11:30
Ольга Харлан согласилась выйти замуж за итальянского фехтовальщика
Украина11:18
Довбик пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций
Европа11:10
Пихаленок откровенно оценил перспективы Довбика в Роме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK