Сан-Марино одержало первую победу в истории в официальных матчах
Поистине исторический вечер.
В четверг, 5 сентября, Сан-Марино принимало дома Лихтенштейн в рамках первого раунда Лиги наций.
По итогам 90 минут хозяева одержали первую в своей истории победу в официальных матчах. Единственный гол записал на свой счет 19-летний Нико Джулиано на 53 минуте.
Напомним, что в официальных матчах Сан-Марино никогда прежде не выигрывало, у них на счету 5 ничьих и 171 поражение.
Единственная победа в истории сборной - товарищеский матч против Лихтенштейна в 2004 году.
Со всем расписанием и результатами матчей Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!