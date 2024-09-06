Сан-Марино одержало первую победу в истории в официальных матчах

В четверг, 5 сентября, Сан-Марино принимало дома Лихтенштейн в рамках первого раунда Лиги наций.

По итогам 90 минут хозяева одержали первую в своей истории победу в официальных матчах. Единственный гол записал на свой счет 19-летний Нико Джулиано на 53 минуте.

Напомним, что в официальных матчах Сан-Марино никогда прежде не выигрывало, у них на счету 5 ничьих и 171 поражение.

Единственная победа в истории сборной - товарищеский матч против Лихтенштейна в 2004 году.

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