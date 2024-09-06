iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сан-Марино одержало первую победу в истории в официальных матчах

Поистине исторический вечер.
Сегодня, 00:26
Сан-Марино - Лихтенштейн / Getty Images
Сан-Марино - Лихтенштейн / Getty Images

В четверг, 5 сентября, Сан-Марино принимало дома Лихтенштейн в рамках первого раунда Лиги наций.

По итогам 90 минут хозяева одержали первую в своей истории победу в официальных матчах. Единственный гол записал на свой счет 19-летний Нико Джулиано на 53 минуте.

Напомним, что в официальных матчах Сан-Марино никогда прежде не выигрывало, у них на счету 5 ничьих и 171 поражение.

Единственная победа в истории сборной - товарищеский матч против Лихтенштейна в 2004 году.

Со всем расписанием и результатами матчей Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сан-марино

Статьи по теме

Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024 Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024
Легенда Интера перешел в клуб из Сан-Марино Легенда Интера перешел в клуб из Сан-Марино
Италия - Сан-Марино 7:0 видео голов и обзор товарищеского матча Италия - Сан-Марино 7:0 видео голов и обзор товарищеского матча
Футболист сборной Сан-Марино расплакался в интервью после двух матчей без поражений Футболист сборной Сан-Марино расплакался в интервью после двух матчей без поражений
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт Лиги наций - матчи с участием Португалии, Испании, Дании и Швеции
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Роналду - 900 голов: Я знал, что сделаю это
Европа00:26
Сан-Марино одержало первую победу в истории в официальных матчах
Лига наций00:11
Лига наций-2024/25: Сан-Марино одержало историческую победу, Испания не справилась с Сербией
Вчера, 23:42
Лига наций23:42
Чемпионы Европы не сумели одолеть Сербию в матче Лиги наций
Европа23:14
Основной защитник Реала снова получил травму
Европа22:52
Роналду забил 900-ый гол в своей карьере
Европа22:33
Форвард Болтона получил травму после того, как чихнул
Европа22:24
Лидер Ман Сити и сборной Испании высказался о номинации на Золотой Мяч
Киберспорт21:52
The International 2024: Определились все пары посевных матчей
Олимпийские игры21:45
Украина завоевала серебряную медаль Паралимпиады по голболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK