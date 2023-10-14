Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024

Сегодня, 15:11

Сегодня, 15:11

Виктор Копиевский вместе с колегами обслужит поединок Сан-Марино - Дания.

Украинская бригада арбитров обслужит поединок квалификации к Евро-2024.

Представители нашей футбольной Фемиды назначены на матч между сборными Сан-Марино и Дании.

Главным рефери встречи будет Виктор Копиевский. Функции боковых арбитров будут выполнять Александр Жуков и Владимир Высоцкий. Четвертым судьей станет Виталий Романов.

Матч Сан-Марино - Дания состоится 17 октября в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что датская бригада арбитров обслужит матч Мальта - Украина.

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