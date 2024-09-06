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Тренер Айнтрахта погиб в результате ДТП

Хельге Раше было 33 года.
Сегодня, 16:19
Хельге Раше / eintracht.de
Хельге Раше / eintracht.de

Тренер Айнтрахта Хельге Раше погиб в автокатастрофе, пишет Mirror.

33-летний специалист работал во франкфуртском клубе с сезона-2020/21. С тех пор тренировал различные юниорские составы.

В сезоне-2023/24 Раше работал с командой U-19, с которой занял шестое место в чемпионате, а на прошлых выходных команда пробилась в следующий тур Кубка Германии.

Однако в четверг, 5 сентября, автомобиль Раше слетел с дороги и врезался в дерево. Медики ничем не смогли помочь молодому специалисту.

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