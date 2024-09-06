Один из лидеров сборной Португалии высказался о гипотетическом участии Роналду на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о возможном участии Криштиану Роналду на Чемпионате мира-2026.

По словам Бруну, он считает, что Криштиану примет решение в пользу национальной команды.

«Это будет его решение, и оно зависит от того, насколько хорошо Криштиану будет чувствовать себя и на каком уровне будет играть.

Мы знаем, что он способен демонстрировать высокий футбольный уровень, несмотря на свой возраст. Однако финальное решение будет за ним. Я уверен, что оно будет в пользу национальной команды», - цитирует Бруну портал GOAL.

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