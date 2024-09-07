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Названо условие, при котором Холанд перейдет в Реал

"Сливочные" должны избавиться от одного из лидеров атаки.
Сегодня, 12:18
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий сборной Норвегии Манчестер Сити Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

Как сообщает Defensa Central, 23-летний футболист мечтает играть за мадридский Реал.

"Сливочные" рассматривают возможность подписания Холанда летом следующего года, однако это может произойти при одном условии – сначала мадридцы должны продать Родриго или Винисиуса Жуниора.

В прошлом сезоне Холанд провел во всех турнирах 45 матчей за Сити, в которых забил 35 голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал намерен приобрести лидера Манчестер Сити.

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