Маркевич оценил перспективы Яремчука в Олимпиакосе

Известный тренер верит в успех украинца в Греции.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением по поводу форварда Романа Яремчука, который перешел в Олимпиакос.

По словам специалиста, украинцу нужно проявить себя в Греции.

"Яремчук - опытный игрок. Конечно, уровень чемпионата Греции и Испании сравнивать нецелесообразно, Ла Лига значительно сильнее, но...

В той же Суперлиге Греции Яремчуку грустно не будет. Там есть Панатинаикос, АЕК, ПАОК. Безумные фанаты. Надеюсь Роман будет иметь достаточное количество игрового времени, закрепится в составе и будет стабильно забивать. Пока давать прогнозы рано, увидим... Дай Бог, чтобы Яремчук играл. Чего я ему и желаю", - приводит слова тренера sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера продолжил карьеру в клубе Яремчука.

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