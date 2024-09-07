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И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную

Ли Карсли не рассматривает привлечение Мейсона несмотря на его великолепные результаты в Марселе.
Сегодня, 18:58

Исполняющий обязанности главного тренера Англии Ли Карсли высказался о шансах Мейсона Гринвуда вернуться в состав «трех львов».

Ирландский специалист отметил, что вингер Марселя не относится к списку кандидатов на вызов в национальную команду

«Я знаю, что он показывает неплохие результаты. Мейсон не входит в наши планы», - сказал Карсли на пресс-конференции перед игрой с Ирландией.

Отметим, несколько лет назад Гринвуд попал в скандал связанный с домашним насилием, из-за чего серьезно испортил свою репутацию в Англии даже несмотря на то, что девушка футболиста Гарриет Робсон позже простила его и сейчас пара воспитывает ребенка.

В текущем сезоне у Мейсона 3 матча в Лиге 1 и 5 голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Мейсон Гринвуд Ли Карсли

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