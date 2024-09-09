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Барселона хочет подписать лидера Байера

Джонатан Та может стать игроком каталонцев.
Сегодня, 10:59

Каталонская Барселона может усилить линию своей защиты следующим летом.

Как сообщает Маттео Морретто, «сине-гранатовые» изучают возможность подписания Джонатана Та. Руководство клуба связалось с представителями игрока.

Преградой для перехода могут стать запросы центрбека относительно его заработной платы.

Отметим, что 29-летним футболистом также интересуется Бавария. Его контракт с Байером истекает следующим летом.

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