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Футбол

Мбаппе не выйдет с первых минут на матч против Бельгии

Килиан получит отдых.
Сегодня, 14:46

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в матче против Бельгии осуществит ряд изменений по сравнению с матчем против Италии.

Как сообщает L'equipe, в частности, Килиан Мбаппе не выйдет в этом матче в старте. Он уступит место Маркусу Тюраму.

Форвард Реала будет присутствовать в заявке на матч, но сможет усилить игру команды только выйдя на замену.

Матч Бельгия - Франция начнется в 21:45, сегодня, 9 сентября.

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