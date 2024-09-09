Мбаппе не выйдет с первых минут на матч против Бельгии
Килиан получит отдых.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в матче против Бельгии осуществит ряд изменений по сравнению с матчем против Италии.
Как сообщает L'equipe, в частности, Килиан Мбаппе не выйдет в этом матче в старте. Он уступит место Маркусу Тюраму.
Форвард Реала будет присутствовать в заявке на матч, но сможет усилить игру команды только выйдя на замену.
Матч Бельгия - Франция начнется в 21:45, сегодня, 9 сентября.
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