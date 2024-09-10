Челси принял кардинальное решение по Мудрику
Украинцу нужно искать себе команду.
Украинский футболист Михаил Мудрик, вероятно, сменит команду во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Саймон Филлипс в Substack, Челси планируе отправить вингера в аренду.
Ожидается, что 23-летний украинец присоединится к новому клубу на правах аренды.
В нынешнем сезоне Мудрик провел четыре матча за Челси, в которых сделал одну голевую передачу.
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