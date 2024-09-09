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В Жироне признались, почему продали Довбика

Каталонский клуб рассказал про футболистов, которые пришли на замену украинца.
Сегодня, 20:52
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Спортивный директор Жироны Кике Карсель поделился подробностями продажи Артеми Довбика в Рому.

По словам функционера, каталонскому клубу было трудно удержать украинца, когда Рома сделала предложение.

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"Рынок был очень открыт. Временами я думал, что он может остаться, но когда Рома приблизились к нашим условиям, удержать его стало сложнее. Было важно продавать игроков, чтобы продемонстрировать то, что мы говорили годами, что мы - команда продаж. Это было хорошее время для улучшения бюджета.

Найти замену Довбику было сложно, и мы искали похожие на него профайлы. Кандидатура Абеля Руиса была понятна даже если бы Довбик остался. Миовски провел два хороших сезона с точки зрения голов в слабом чемпионате, но так же было и с Довбиком. Мы искали игрока подходящего возраста и с энергией, а Абель и Миовски соответствовали этому требованию", - приводит слова директора Diari de Girona.

Напомним, Рома подписала Довбика за 30.5+6 миллионов евро. За три матча украинец не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее Артем рискует пропустить ближайший матч Ромы.

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