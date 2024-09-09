Довбик рискует пропустить ближайший матч Ромы

Нападающий Ромы Артем Довбик рискует пропустить ближайший матч своей команды в Серии А против Дженоа, который состоится 15 сентября.

Игрок ранее прибыл в сборную Украины с повреждением приводящей мышцы, после чего вернулся в расположение римского клуба, где продолжает лечение.

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Как сообщает Planeta Roma со ссылкой на Corriere dello Sport, в вопросе восстановления форварда присутствует оптимизм, но поединок против генуэзской команды он с большой долей вероятности пропустит. В стане "волков" рассматривается вариант с выходом Пауло Дибалы в роли фальшивой девятки на эту игру.

Напомним, что Довбик летом перешел в Рому из Жироны и успел провести за итальянскую команду три матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее Довбик высказался о неудачном старте в Роме.

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