Экс-кипер Днепра переплыл Тису, чтобы играть в беларуси
Украинский голкипер Денис Шелихов стал игроком белоруской славии-мозырь.
С бывшим игокм Днепра, ЛНЗ и Виктории попытались связаться журналисты Sport-express.ua, однако Шелихов отказался отвечать на вопросы.
Позднее появилась информация, что Шелихов пересек границу незаконно, вероятно, переплыв Тису. Тогда у уигрока вновь попробовали получить ответы.
Однако в этот раз Шелихов отказал уже в грубой форме и снова отказался отвечать на любые вопросы.
Лишь раз от вратаря удалось добиться более-менее адекватных ответов, когда пришлось представиться белоруским репортером. Отвечая на вопросы Шелихов заявил, что не намерен объяснять свой выбор.
Также стоит отметить, что ни разу вратарь не назвал вещи своими именами, пожелав лишь "чтобы этот кошмар закончился", отвечая на вопрос о войне.
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