iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-кипер Днепра переплыл Тису, чтобы играть в беларуси

Отвечать на вопросы украинских журналистов Денис Шелихов отказался.
Сегодня, 19:35
Денис Шелихов / ФК Николаев
Денис Шелихов / ФК Николаев

Украинский голкипер Денис Шелихов стал игроком белоруской славии-мозырь.

С бывшим игокм Днепра, ЛНЗ и Виктории попытались связаться журналисты Sport-express.ua, однако Шелихов отказался отвечать на вопросы.

Позднее появилась информация, что Шелихов пересек границу незаконно, вероятно, переплыв Тису. Тогда у уигрока вновь попробовали получить ответы.

Однако в этот раз Шелихов отказал уже в грубой форме и снова отказался отвечать на любые вопросы. 

Лишь раз от вратаря удалось добиться более-менее адекватных ответов, когда пришлось представиться белоруским репортером. Отвечая на вопросы Шелихов заявил, что не намерен объяснять свой выбор.

Фото: sport-express.ua
Фото: sport-express.ua

Также стоит отметить, что ни разу вратарь не назвал вещи своими именами, пожелав лишь "чтобы этот кошмар закончился", отвечая на вопрос о войне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Защитник Байера заинтересовал английские гранды Защитник Байера заинтересовал английские гранды
Кейн установил рекорд сборной Англии Кейн установил рекорд сборной Англии
НБА расширила право использования тренерского челленджа НБА расширила право использования тренерского челленджа
Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа22:02
Защитник Байера заинтересовал английские гранды
Европа21:59
Кейн установил рекорд сборной Англии
НБА21:34
НБА расширила право использования тренерского челленджа
Лига наций21:33
Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Легкая атлетика21:32
Дорощук попал в финал Бриллиантовой лиги
Европа21:24
Смена половины состава: Ребров определился с составом на матч против Чехии
Киберспорт21:03
The International: онлайн-трансляция матча Team Spirit - Xtreme Gaming за вылет с турнира
Европа20:55
Молодежная сборная Украины определилась с составом на матч против Северной Ирландии
Европа20:55
Вингер Баварии не спешит продлевать контракт с клубом
Киберспорт20:51
The International 2024: Team Spirit и Xtreme Gaming сыграют за выживание в нижней сетке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK