Экс-кипер Днепра переплыл Тису, чтобы играть в беларуси

Украинский голкипер Денис Шелихов стал игроком белоруской славии-мозырь.

С бывшим игокм Днепра, ЛНЗ и Виктории попытались связаться журналисты Sport-express.ua, однако Шелихов отказался отвечать на вопросы.

Позднее появилась информация, что Шелихов пересек границу незаконно, вероятно, переплыв Тису. Тогда у уигрока вновь попробовали получить ответы.

Однако в этот раз Шелихов отказал уже в грубой форме и снова отказался отвечать на любые вопросы.

Лишь раз от вратаря удалось добиться более-менее адекватных ответов, когда пришлось представиться белоруским репортером. Отвечая на вопросы Шелихов заявил, что не намерен объяснять свой выбор.

Фото: sport-express.ua

Также стоит отметить, что ни разу вратарь не назвал вещи своими именами, пожелав лишь "чтобы этот кошмар закончился", отвечая на вопрос о войне.

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