iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн установил рекорд сборной Англии

Гарри достиг отметки в 100 матчей.
Вчера, 21:59
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В рамках Лиги наций сборная Англии встречается с Финляндией.

Для лидера «трех львов» Гарри Кейна это сотый матч за национальную сборную. Он присоединился к Питеру Шилтону, Уэйну Руни, Дэвиду Бекхэму, Стивену Джеррарду, Эшли Коулу, Бобби Муру, Бобби Чарлтону, Фрэнку Лэмпарду и Билли Райту.

Кейн стал игроком, которому быстрее всего удалось достичь отметки в сто поединков. Сделал он это в возрасте 31 года, 1 месяца и 23 дней.

На момент написания новости в матче продолжается первый тайм. Счет - 0:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ребров - о поражении Украины: Сегодня к игрокам нет никаких замечаний Ребров - о поражении Украины: Сегодня к игрокам нет никаких замечаний
Ребров - о своей возможной отставке: Подождите немного Ребров - о своей возможной отставке: Подождите немного
The International 2024: Team Spirit покинули турнир, заняв 9-12 место The International 2024: Team Spirit покинули турнир, заняв 9-12 место
Чехия - Украина 3:2 видео голов матча Лиги наций Чехия - Украина 3:2 видео голов матча Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Лига наций00:14
Ребров - о поражении Украины: Сегодня к игрокам нет никаких замечаний
Украина00:13
Ребров - о своей возможной отставке: Подождите немного
Киберспорт00:04
The International 2024: Team Spirit покинули турнир, заняв 9-12 место
Вчера, 23:58
Лига наций23:58
Чехия - Украина 3:2 видео голов матча Лиги наций
Лига наций23:44
Украина усугубила свое положение в Лиге наций, потерпев поражение от Чехии
Лига наций23:42
Нидерланды и Германия в жарком матче разошлись результативной ничьей
Европа23:38
Молодежная сборная Украины в меньшинстве одолела Северную Ирландию
НБА23:20
Шакил О'Нил: Я бы хотел сыграть в современной НБА
Европа23:15
Защитник сборной Нидерландов не доиграл матч с Германией из-за тяжелой травмы
Европа23:15
Спортинг подал иск в CAS против миланского клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK