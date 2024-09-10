Кейн установил рекорд сборной Англии

В рамках Лиги наций сборная Англии встречается с Финляндией.

Для лидера «трех львов» Гарри Кейна это сотый матч за национальную сборную. Он присоединился к Питеру Шилтону, Уэйну Руни, Дэвиду Бекхэму, Стивену Джеррарду, Эшли Коулу, Бобби Муру, Бобби Чарлтону, Фрэнку Лэмпарду и Билли Райту.

Кейн стал игроком, которому быстрее всего удалось достичь отметки в сто поединков. Сделал он это в возрасте 31 года, 1 месяца и 23 дней.

На момент написания новости в матче продолжается первый тайм. Счет - 0:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!