Кейн установил рекорд сборной Англии
Гарри достиг отметки в 100 матчей.
В рамках Лиги наций сборная Англии встречается с Финляндией.
Для лидера «трех львов» Гарри Кейна это сотый матч за национальную сборную. Он присоединился к Питеру Шилтону, Уэйну Руни, Дэвиду Бекхэму, Стивену Джеррарду, Эшли Коулу, Бобби Муру, Бобби Чарлтону, Фрэнку Лэмпарду и Билли Райту.
Кейн стал игроком, которому быстрее всего удалось достичь отметки в сто поединков. Сделал он это в возрасте 31 года, 1 месяца и 23 дней.
На момент написания новости в матче продолжается первый тайм. Счет - 0:0.
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