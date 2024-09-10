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Защитник сборной Нидерландов не доиграл матч с Германией из-за тяжелой травмы

Натана Аке вынесли на носилках.
Вчера, 23:15
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

В рамках второго тура Лиги наций Нидерланды встречаются с Германией.

В начале второго тайма защитник «оранье» Натан Аке получил травму, которая помешала ему доиграть матч.

Центрбек серьезно потянул мышцу во время бега. Аке не сумел покинуть поле самостоятельно, поэтому его вынесли на носилках.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 2:2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия нидерланды

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