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Тотти оценил подписание Довбика в Рому

Известный итальянец недоволен работой клуба на трансферном рынке.
Сегодня, 17:41
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Легендарный футболист Ромы Франческо Тотти раскритиковал трансферную политику клуба.

Итальянец также прокомментировал подписание украинца Артема Довбика.

"Я еще не понял эту Рому. Какой-то хаос – одни игроки пришли раньше, другие позже, в последний день взяли четырех и потратили много денег. Я бы потратил 70 миллионов иначе – не на двух игроков, а на четырех-пяти.

Довбик? Роме был нужен форвард, а найти его за сумму менее 30 миллионов евро сложно", - приводит слова Тотти Il Messaggero.

В текущем сезоне Артем провел три матча без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Довбик - один из наиболее спрогрессировавших игроков FC 25.

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