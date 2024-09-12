Тотти оценил подписание Довбика в Рому
Известный итальянец недоволен работой клуба на трансферном рынке.
Легендарный футболист Ромы Франческо Тотти раскритиковал трансферную политику клуба.
Итальянец также прокомментировал подписание украинца Артема Довбика.
"Я еще не понял эту Рому. Какой-то хаос – одни игроки пришли раньше, другие позже, в последний день взяли четырех и потратили много денег. Я бы потратил 70 миллионов иначе – не на двух игроков, а на четырех-пяти.
Довбик? Роме был нужен форвард, а найти его за сумму менее 30 миллионов евро сложно", - приводит слова Тотти Il Messaggero.
В текущем сезоне Артем провел три матча без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Довбик - один из наиболее спрогрессировавших игроков FC 25.
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