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Трубин - о выступлениях сборной: Результаты зависят от вклада каждого

Анатолий сделал выводы после последнего сбора национальной команды.
Сегодня, 20:03
Анатолий Трубин / Instagram
Анатолий Трубин / Instagram

Украинский голкипер Анатолий Трубин поделился мыслями о выступлениях национальной сборной.

По словам вратаря, каждый, кто имеет отношение к «желто-голубым», ответственен за последние результаты.

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«После каждого сбора в сборной каждый делает свои выводы. Мои таковы:

- результаты команды зависят от вклада каждого;

- я горжусь быть частью этой сборной Украины;

- впереди период большой работы, мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее», - написал Анатолий в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Отметим, что в первых двух матчах Лиги наций Украина проиграла Албании (1:2) и Чехии (3:2)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Анатолий Трубин

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