Трубин - о выступлениях сборной: Результаты зависят от вклада каждого
Украинский голкипер Анатолий Трубин поделился мыслями о выступлениях национальной сборной.
По словам вратаря, каждый, кто имеет отношение к «желто-голубым», ответственен за последние результаты.
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«После каждого сбора в сборной каждый делает свои выводы. Мои таковы:
- результаты команды зависят от вклада каждого;
- я горжусь быть частью этой сборной Украины;
- впереди период большой работы, мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее», - написал Анатолий в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Отметим, что в первых двух матчах Лиги наций Украина проиграла Албании (1:2) и Чехии (3:2)
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