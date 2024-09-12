Трубин - о выступлениях сборной: Результаты зависят от вклада каждого

Украинский голкипер Анатолий Трубин поделился мыслями о выступлениях национальной сборной.

По словам вратаря, каждый, кто имеет отношение к «желто-голубым», ответственен за последние результаты.

Читай также: "Хочу извиниться": Ребров сделал пост в соцсети после провального старта в Лиге наций

«После каждого сбора в сборной каждый делает свои выводы. Мои таковы:

- результаты команды зависят от вклада каждого;

- я горжусь быть частью этой сборной Украины;

- впереди период большой работы, мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее», - написал Анатолий в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Отметим, что в первых двух матчах Лиги наций Украина проиграла Албании (1:2) и Чехии (3:2)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!