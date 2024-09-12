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У Шахтера ноль шансов: Суперкомпьютер спрогнозировал результаты Лиги чемпионов сезона-2024/25

Фаворитом является Манчестер Сити.
Вчера, 23:36
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

Компания Opta благодаря своему суперкомпьютеру и алгоритмам спрогнозировала победителя Лиги чемпионов сезона-2024/25.

По прогнозам программы, фаворитом является Манчестер Сити. Шансы на их победу оцениваются в 25,4% процентов. Вторым идет Реал, а третьим Интер - 18,2% и 10,9% соответственно.

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Что касается Шахтера, то у коллектива Марино Пушича 0% шансов на победу в турнире, так же на выход в финал и полуфинал.

На проход «горняков» в 1/8 финала шанс - 3,9%, на проход в четвертьфинал - 0.7%. Хуже только Янг Бойз и Слован Братислава.

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