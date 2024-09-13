Беллингем выложил первое видео на своем Youtube-канале - за день полмиллиона просмотров
Не Роналду, но тоже хорошо.
Полузащитник Реала Джуд Беллингем начал вести свой Youtube-канал.
Англичанин выложил первую серию документального мини-сериала о своей жизни на видеохостинге. За день видео собрало примерно 500 тысяч просмотров.
Мини-сериал «из-под прожекторов» будет выходить еженедельно на канале Беллингема. Он сосредоточится на первом году Джуда в Реале.
В первом эпизоде футболист, в частности,рассказал о забавной истории, которая связана с его младшим брат
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