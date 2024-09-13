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Еще один футболист Барселоны близок к возвращению к тренировкам

Френки де Йонг не играл более полугода.
Сегодня, 21:22
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг готов вернутся к тренировкам, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, что нидерландец не играл с апреля этого года после травмы голеностопа.

Однако, как утверждает издание, футболист уже почти полностью восстановился и уже на следующей неделе вернется к тренировкам.

Однако как скоро де Йонг сможет выйти на футбольное поле неизвестно. Скорее всего, руководство Барселоны, по аналогии с Гави, не будут формировать возвращение игрока.

Ранее также сообщалось, что Месси близок к возвращению на футбольное поле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Френки де Йонг

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