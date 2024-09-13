Еще один футболист Барселоны близок к возвращению к тренировкам
Френки де Йонг не играл более полугода.
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг готов вернутся к тренировкам, утверждает Mundo Deportivo.
Напомним, что нидерландец не играл с апреля этого года после травмы голеностопа.
Однако, как утверждает издание, футболист уже почти полностью восстановился и уже на следующей неделе вернется к тренировкам.
Однако как скоро де Йонг сможет выйти на футбольное поле неизвестно. Скорее всего, руководство Барселоны, по аналогии с Гави, не будут формировать возвращение игрока.
Ранее также сообщалось, что Месси близок к возвращению на футбольное поле.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!