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Месси может сыграть уже в следующем матче Интер Майами

Аргентинец уже вернулся к тренировкам.
Сегодня, 20:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Форвард Интер Майями Лионель Месси может появиться на поле уже в следующем матче.

Об этом рассказал главный тренер клуба Херардо Мартинес.

Напомним, что аргентинец не играл с середины июля после полученной в финале Копы травмы голеностопа.

Однако аргентинец уже вернулся к тренировкам, и вполне может сыграть в ближайших матчах. 15 сентября Интер сыграет с Филадельфией, а 19-го - с Атлантой.

"С Месси все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Его участие в ближайшей игре рассматривается, после тренировки определим стратегию для него, но он доступен. В нашей команде снова будет лучший игрок в мире, поэтому мы все рады этой ситуации", – цитирует Мартино ESPN.

Ранее также сообщалось, что восстановление Неймара наоборот затягивается.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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