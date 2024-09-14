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Роналду назвал причину, почему он не станет тренером

Португалец раскритиковал подрастающее поколение.
Сегодня, 08:09
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о своем будущем после игровой карьеры.

По словам футболиста, он не собирается работать тренером.

"Мне будет сложно стать тренером, потому что у меня нет энтузиазма относительно нынешнего поколения. Это сложно, особенно в футболе.

Они не учатся на нашем опыте. Они думают, что знают все, думают, что телефоны, тик-ток, инстаграммы их научат хорошему.

У меня есть другие заботы, другая часть моей жизни – бизнес, который меня вдохновляет. Для меня это будет вызовом, я выучу сферы, о которых я не знаю. Буду больше вовлечен в свой бизнес. Думаю, все будет хорошо", - сказал Роналду на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

Ранее Роналду заговорил о завершении карьеры.

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