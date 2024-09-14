Забарный в старте на матч Борнмут - Челси, Мудрик - в запасе

В последнем матче игрового дня АПЛ может состояться украинское дерби.

В рамках 4-го тура АПЛ Борнмут встретится с Челси.

Наставники команд в лице Андони Ираолы и Энцо Марески определились с составами на данный поединок.

В старте «вишен» традиционно вышел Илья Забарный. У «синих» Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Матч между Челси и Борнмутом состоится сегодня в 21:45

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