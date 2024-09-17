Луческу: Украина, по многим причинам, моя вторая Родина

Наставник сборной Румынии, Мирча Луческу, который большую часть своей карьеры отдал Шахтеру, высказался о состоянии дел «горняков» на данный момент.

По словам специалиста, Шахтер хоть и изменился с начала полномасштабного вторжения, но все еще является сильным коллективом.

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"Шахтер сильно изменился, это правда. После начала войны бразильцы уехали, но на месте Болоньи я все равно был бы очень осторожен, потому что в «Шахтере» хорошие, талантливые, очень быстрые игроки, которые очень опасны. Это уже не прежний Шахтер, но это по-прежнему хорошая команда. Они тоже будут играть за свою страну в Болонье, потому что я вам еще раз скажу, это первые чувства, которые приносит украинский футболист на поле".

Также Луческу признался, что за время работы в Украине наша страна стала для него второй Родиной.

"Я хотел бы поехать и посмотреть матч. Украина - моя вторая родина по многим причинам. Поэтому то, что происходит там, объединяет, ты носишь это внутри себя, ты переживаешь это с неописуемым волнением, с тоской, которую трудно объяснить. Но когда ты выполняешь эту работу и выигрываешь, даже маленькая деревня кажется тебе самой красивой в мире. А игроки... Они мне как дети", - сказал Мирча.

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