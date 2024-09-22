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Экс-игрока Арсенала обвинили в организации контрабанды наркотиков

Джей-Эммануэль Томас перевозил каннабис на сумму более чем полмиллиона фунтов.
Вчера, 21:37
Джей Эммануель-Томас / Getty Images
Джей Эммануель-Томас / Getty Images

Бывшего игрока Арсенала Джея Эммануэля-Томаса задержали по подозрению в организации контрабанды наркотиков.

Как сообщает Daily Star, англичанина арестовали в аэропорту после попытки перевезти каннабиса на сумму 600 тысяч фунтов.

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33-летнего футболиста задержали в Инверклайде, Шотландия при поддержке офицеров полиции Шотландии, а затем перевезли в Карлайл, где его допросили представители местной фемиды.

Джею избрали меру пресечения в качестве содержания под стражей. 18 октября он должен предстать перед судом. Вместе с Эммануэлем-Томасом задержали двух женщин 28 и 32 лет.

Отметим, что за Арсенал исполнитель отыграл всего один матч. Его последним клубом был шотландский Мортон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Джей Эммануель-Томас

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