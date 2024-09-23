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Анчелотти подтвердил, что Реал продлил контракт с основным защитником

Совсем скоро королевский клуб официально объявит о сделке.
Сегодня, 14:28
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Контракт Ферлана Менди с Реалом заканчивался следующим летом, поэтому целью клуба было продление соглашения с французским защитником.

И главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти подтвердил, что стороны договорились о продлении до лета 2027 года, о чем официально будет объявлено в ближайшее время.

"Все подписано, да. Мы очень довольны Менди", - приводит слова итальянского наставника Фабрицио Романо.

Менди присоединился к Реалу летом 2019 июля. На его продаже Лион заработал 48 миллионов евро.

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За пять лет в Мадриде 29-летний француз принял участие в 176 матчах, в которых он записал на свой счет 6 голов и 10 ассистов.

Вместе с Реалом футболист по три раза становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также однажды - Кубок Испании.

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