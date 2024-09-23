Барселона решила подписать замену Тер Штегену
Каталонская Барселона решила не полагаться на Иньяки Пенью в качестве основного голкипера на протяжении всего сезона.
Как сообщает издание Marca, руководитель команды Ганси Флик встретился с Деко, чтобы обсудить поиски нового вратаря вместо травмированного тер Штегена.
Пока неизвестно, будет ли ждать Барса до января, или попытается найти кого-то из свободных агентов.
Среди вратарей без клуба обсуждается, например, кандидатура Войцеха Щенсны, который недавно объявил о завершении карьеры, но, возможно захочет ее возобновить. Также Клаудио Браво выразил готовность возобновить карьеру, если Барселона его позовет.
Если «сине-гранатовые» готовы подождать до января, то вероятнее всего выглядит приобретение Альваро Вальеса, желающего покинуть Лас-Пальмас.
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