Игрок Марселя жестко потроллил фанатов Лиона после победного дерби

Во Франции, вчера, 22 сентября состоялось дерби двух Олимпиков между Марселем и Лионом, где первые вырвали победу на последних минутах.

Нападающий коллектива Роберто де Дзерби Нил Мопе после триумфа в принципиальном противостоянии потроллил болельщиков соперника жестким образом.

Француз опубликовал фото, где он пьет из бутылочки с эмблемой Лиона, делая вид, что это слезы фанатов «львов».

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Отметим, что Мопе не впервые жестко подшучивает над соперником. В прошлый раз Нил, еще выступая за Брентфорд, отпраздновал гол в ворота Тоттенхэма, имитируя игру в дартс, потроллив Джеймса Мэддисона, который обычно так же празднует забитые мячи.

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